Дмитриев и Уиткофф провели встречу в Петербурге

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава РФПИ и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел встречу в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Встреча состоялась в отеле "Гранд-Европа".

Ранее в Кремле подтвердили, что Уиткофф прилетел в Россию и пообещали сообщить, если состоится его встреча с Владимиром Путиным.

"Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча президента РФ с Уиткоффом, Песков сказал: "Если будет - мы сообщим".