Трамп заявил, что РФ нужно "начать действовать" для украинского урегулирования

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что российской стороне нужно начать предпринимать активные действия для урегулирования украинского конфликта.

"России нужно начать действовать. Слишком много людей гибнет, тысячи человек за неделю, в этой ужасной и бессмысленной войне", - написал Трамп во соцсети Truth Social.

Его комментарий прозвучал на фоне того, как ранее в Кремле анонсировали встречу в пятницу президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.