В Кремле анонсировали встречу Путина с Уиткоффом

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет такая встреча", - сказал Песков, отвечая на уточняющий вопрос.

Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что это хорошая возможность "передать Уиткоффу, собственно, основные элементы позиции России, основные озабоченности России, которые потом станут известны президенту Трампу".

Он также выразил уверенность, что Уиткофф передаст российской стороне послание от президента США Дональда Трампа. "Продолжается кропотливая работа. Естественно, Уиткофф, будучи специальным представителем президента Трампа, привезет что-то от президента. Путин это выслушает. Будет разговор продолжаться по различным аспектам украинского урегулирования", - сказал Песков.

Президент в пятницу работает в Санкт-Петербурге, куда ранее прилетел спецпосланник президента США.

Ранее стало известно, что Уиткофф встретился в Петербурге с главой РФПИ, спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.