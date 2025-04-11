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Песков заявил о закрытом характере нынешних переговоров Путина и Уиткоффа

Также он подтвердил, что они встречаются в третий раз

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин уже третий раз встречается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, и отметил, что нынешние переговоры будут носить закрытый характер.

"Встречи не были секретом, это уже третий приезд Уиткоффа в нашу страну. Два раза он приезжал в Москву, сегодня - в Санкт-Петербург (...). Но сам процесс переговоров - это закрытый процесс", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Он добавил, что рукопожатие Путина и Уиткоффа - "это совершенно нормальный показатель, они уже не первый раз встречаются".

Днем 11 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что в Петербурге в президентской библиотеке началась встреча Путина и Уиткоффа, на видеозаписи начала встречи они пожали друг другу руки. Песков говорил, что фиксированного времени у этой встречи нет, она будет проходить столько, сколько нужно, обсуждаться будут различные аспекты украинского урегулирования, двусторонние отношения и нормализация деятельности диппредставительств.

В предыдущий раз Путин принимал Уиткоффа в Москве 13 марта 2025 года. Кроме того, в СМИ сообщалось о встрече президента России с Уиткоффом 11 февраля. После этого состоялся масштабный обмен российскими и американскими заключенными. Тем не менее ни Кремль, ни Белый дом официально факт первой встречи не подтверждали. 23 февраля Уиткофф заявил, что встречался с Путиным, но не уточнил дату.

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