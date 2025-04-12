Что случилось этой ночью: суббота, 12 апреля

Встреча Путина с Уиткоффом, интервью Келлога, отражение атаки БПЛА над 36 регионами

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин и Стив Уиткофф на встрече в Санкт-Петербурге обсудили различные аспекты урегулирования конфликта на Украине. Беседа продолжалась почти 4,5 ч. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры прошли успешно.

- После прекращения огня Украина по аналогии с Берлином после Второй мировой войны может быть разделена на зоны обеспечения безопасности с участием британских и французских войск, заявил в интервью The Times спецпосланник президента США Кит Келлог.

- 36 украинских беспилотников сбили над регионами с вечера пятницы. Наибольшее число дронов уничтожили над Курской областью - 18. В Динском районе Краснодарского края из-за падения фрагментов БПЛА были повреждены контактные сети ж/д путей.

- Группировки "Днепр", "Юг", "Восток" и "Центр" улучшили свои позиции в зоне СВО, за сутки украинская армия потеряла более 1,2 тыс. человек, сообщило Минобороны РФ.

- Президент США Дональд Трамп прошел регулярное медицинское обследование. Осмотр продолжался около четырех часов. Глава США сообщил, что успешно прошел когнитивный тест и в целом находится в хорошей форме.