Минобороны сообщило, что Украина за сутки два раза атаковала энергообъекты РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в течение суток дважды атаковали энергообъекты РФ в Белгородской области, сообщили в Минобороны России в воскресенье.

"В Белгородской области: 11 апреля в 19:02 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Нечаевка" филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" из-за обрыва проводов отключена высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения осталось более 600 бытовых потребителей в Шебекинском районе", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 12 апреля в 10:16 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Красная Яруга" филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" из-за обрыва проводов в пролетах опор без электроснабжения остались бытовые потребители села Степное.

Как заявили в Минобороны РФ, "киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре".

Накануне российские военные сообщали, что Украина в течение суток совершила пять атак на энергообъекты РФ - в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае.