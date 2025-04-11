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Энергообъект "Россети Центр" подвергся обстрелу в Брянской области

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле энергетического объекта.

"11 апреля в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Хвощёвская" филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в пятницу.

Он добавил, что без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Севском районе.

"В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме", - отметил Богомаз.


Брянская область Россети Центр
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