Энергообъект "Россети Центр" подвергся обстрелу в Брянской области

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле энергетического объекта.

"11 апреля в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Хвощёвская" филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в пятницу.

Он добавил, что без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Севском районе.

"В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме", - отметил Богомаз.



