Поиск

Минобороны РФ сообщило о восьми атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки

Удары наносились по объектам на территории Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской областей и ЛНР

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за минувшие сутки восемь раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

Военное ведомство отмечает, что киевские власти в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжают односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.

Так, в Белгородской области "13 апреля в 01:08 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода в пролёте опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго". Без электроснабжения оставались 735 бытовых потребителей в Грайворонском районе", сказано в сообщении.

Брянской области 13 апреля в 08:42 в результате намеренного обстрела ВСУ отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставались бытовые потребители в населённом пункте Севского района", - информирует ведомство.

"13 апреля в 14.55 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 110 кВ "Суземка" филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" из-за повреждения трансформатора без электроснабжения осталось около 2 800 человек в Суземском районе", - говорится в сообщении.

13 апреля в 17.29 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролёте опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Погарском районе, информирует Минобороны.

По его данным, "в Запорожской области 13 апреля в 16:30 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии ГУП "Таврия-Энерго". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в г. Каменка-Днепровская".

Курской области 12 апреля в 23.56 в результате атаки украинского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго". 13 апреля в 11.35 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 330 кВ Железногорская из-за обрыва провода выведен в ремонт участок высоковольтной линии 110 кВ Железногорская - Дмитриев", - сказано в сообщении.

Луганской народной республике 12 апреля в 21.35 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 110 кВ "Троицкая" отключилась высоковольтная линия 110 кВ Сватово - Троицкая ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания". Без электроснабжения оставалось около 36 600 человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах", - заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Семи вузам вынесли предостережения из-за несоблюдения требований к экзаменам для мигрантов

Суд отказался отменять запрет на выезд из России бенефициару "Домодедово"

МИД Киргизии вручил ноту послу России из-за массовых задержаний в Москве

На 1 января 2025 года в РФ было 35,1 млн человек старше трудоспособного возраста

На 1 января 2025 года в РФ было 35,1 млн человек старше трудоспособного возраста

ФСБ сообщила о задержании в Самарской области двух агентов украинских спецслужб

Российские военные нейтрализовали за ночь 52 украинских БПЛА

Что произошло за день: воскресенье, 13 апреля

На побережье Анапы найдены новые выбросы мазута

На побережье Анапы найдены новые выбросы мазута

Минобороны сообщило, что Украина за сутки два раза атаковала энергообъекты РФ

Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях

Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6183 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2240 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });