Минобороны РФ сообщило о восьми атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки

Удары наносились по объектам на территории Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской областей и ЛНР

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за минувшие сутки восемь раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

Военное ведомство отмечает, что киевские власти в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжают односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.

Так, в Белгородской области "13 апреля в 01:08 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода в пролёте опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго". Без электроснабжения оставались 735 бытовых потребителей в Грайворонском районе", сказано в сообщении.

"В Брянской области 13 апреля в 08:42 в результате намеренного обстрела ВСУ отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставались бытовые потребители в населённом пункте Севского района", - информирует ведомство.

"13 апреля в 14.55 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 110 кВ "Суземка" филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" из-за повреждения трансформатора без электроснабжения осталось около 2 800 человек в Суземском районе", - говорится в сообщении.

13 апреля в 17.29 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролёте опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Погарском районе, информирует Минобороны.

По его данным, "в Запорожской области 13 апреля в 16:30 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии ГУП "Таврия-Энерго". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в г. Каменка-Днепровская".

"В Курской области 12 апреля в 23.56 в результате атаки украинского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго". 13 апреля в 11.35 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 330 кВ Железногорская из-за обрыва провода выведен в ремонт участок высоковольтной линии 110 кВ Железногорская - Дмитриев", - сказано в сообщении.

"В Луганской народной республике 12 апреля в 21.35 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 110 кВ "Троицкая" отключилась высоковольтная линия 110 кВ Сватово - Троицкая ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания". Без электроснабжения оставалось около 36 600 человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах", - заявили в Минобороны РФ.