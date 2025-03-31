Восемь вузов получили предостережения за несоблюдение требований к экзаменам для мигрантов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Рособрнадзор вынес предостережения восьми вузам в рамках контроля за соблюдением обязательных требований к проведению экзаменов и выдаче иностранным гражданам сертификата об успешной сдаче, сообщило ведомство.

"Рособрнадзором были объявлены предостережения (...) в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата (...) Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - говорится в сообщении

Предостережения получили Московский центр качества образования, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Ульяновский государственный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Кемеровский государственный университет и Дальневосточный федеральный университет.

Кроме того, Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Института радиоэлектроники, сервиса и диагностики, Южного института менеджмента, а также прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Новосибирского института экономики, психологии и права.