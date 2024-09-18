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Рособрнадзор поддержал введение устной части в экзамен по русскому языку для иностранцев

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор поддерживает инициативу ввести устную часть в экзамен по русскому языку для иностранных граждан, желающих работать в России, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рособрнадзор поддерживает инициативу по введению устной части для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента. Изменениям в экзамене предшествуют изменения в нормативных правовых актах, регламентирующих проведение экзамена", - сказано в пресс-релизе.

В Рособрнадзоре считают, что это нужно, чтобы иностранный гражданин мог на бытовом уровне объясниться на русском языке, понять на слух обращенную к нему информацию.

"Что касается видеозаписи процедуры проведения экзамена, то в действующем Положении о проведении экзамена есть определенные требования к ведению видеозаписи. При этом Рособрнадзор полагает целесообразным осуществлять ведение видеозаписи всей процедуры экзамена", - добавили в пресс-службе.

Иностранные граждане для получения патента, разрешения на временное проживание в России или вида ни жительство должны сдать один экзамен, состоящий из трех блоков - русский язык, история России и основы законодательства России.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предлагал усилить контроль за экзаменом по русскому языку для мигрантов, включив обязательную видеофиксацию, а также изменить проходной балл для успешной сдачи. Кроме того, его ведомство считает целесообразным ввести проверку разговорной и письменной речи в экзамене по русскому языку.

Анзор Музаев Рособрнадзор
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