Минобороны РФ сообщило о шести атаках ВСУ на энергообъекты России за сутки

Удары нанесены по объектам в Брянской, Курской и Херсонской областях

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Украина в течение суток шесть раз атаковала российские энергетические объекты в Брянской, Курской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

В ведомстве отметили, что Украина продолжает односторонние атаки российской энергетической инфраструктуры в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней таких ударов.

В частности, "14 апреля в 17:20 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за повреждений отключена комплектная трансформаторная подстанция "Соловьевка" филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"", говорится в сообщении.

В этот же день в 20:36 "в результате атаки украинского БПЛА по комплектной трансформаторной подстанции "Хвощевская" филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" из-за полученных повреждений отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Севском районе", информирует военное ведомство.

По его данным, в Херсонской области 14 апреля в 21:12 зафиксирована атака украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ "Виноградово" филиала ПАО "Россети" - Таврическое ПМЭС.

"В 23:42 в результате повторной атаки украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ "Виноградово" в результате полученных повреждений отключился трансформатор с возгоранием. Без электроснабжения осталось около 56 250 человек в 108 населённых пунктах области", - проинформировали в Минобороны.

В 01:30 понедельника, по данным ведомства, в результате атаки украинского БПЛА в Курске на ул. Л. Толстого, повреждён надземный стальной вводной газопровод низкого давления. Прекращено газоснабжение 165 абонентов.

"15 апреля в 02:40 в результате атаки украинского БПЛА в г. Курске на Первомайском проспекте повреждён надземный стальной вводной газопровод низкого давления. Прекращено газоснабжение 21 абонента", - сообщает Минобороны.