Шестеро спасателей пострадали при атаке дрона в Херсонской области

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Шесть спасателей, тушивших пожар на подстанции, пострадали в Херсонской области после атаки дрона ВСУ, сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо.

"Пострадали шесть человек из числа личного состава - мужчины 1981, 1997, 2004, 1986, 1978 и 2000 годов рождения. У всех - множественные осколочные ранения", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что около часа ночи ВСУ обстреляли подстанцию в Чаплинском округе, ее принялись тушить спасатели. В это время их атаковал беспилотник.

Все пострадавшие госпитализированы, отметил Сальдо.