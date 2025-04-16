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Шестеро спасателей пострадали при атаке дрона в Херсонской области

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Шесть спасателей, тушивших пожар на подстанции, пострадали в Херсонской области после атаки дрона ВСУ, сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо.

"Пострадали шесть человек из числа личного состава - мужчины 1981, 1997, 2004, 1986, 1978 и 2000 годов рождения. У всех - множественные осколочные ранения", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что около часа ночи ВСУ обстреляли подстанцию в Чаплинском округе, ее принялись тушить спасатели. В это время их атаковал беспилотник.

Все пострадавшие госпитализированы, отметил Сальдо.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область Владимир Сальдо ВСУ
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