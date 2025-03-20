Финляндия возглавила список самых счастливых стран мира

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Финляндия заняла первое место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира, составленном "Сетью решений для устойчивого развития ООН".

За ней, согласно этой версии, идут Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды.

Помимо этих стран, в десятку самых счастливых вошли Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика.

Швейцария разместилась на 13-м месте, Бельгия - на 14-м, Канада - на 18-м, Франция - на 33-м.

На 21-й строчке расположились ОАЭ, за ними - Германия. Великобритания заняла 23-е место в списке, за ней - США. Испания разместилась на 38-й строчке, Италия - на 40-й.

Россия в этом списке - на 66-м месте, Китай - на 68-м, Венгрия - на 69-м.

В конце списка из 147 стран - Йемен, Демократическая Республика Конго, Ботсвана, Зимбабве, Малави, Ливан, Сьерра-Леоне (Западная Африка).

Последнюю строчку получил Афганистан.

Доклад составлен на основании опросов жителей 147 стран.

В опросах исследуются несколько аспектов, в том числе, ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень социальной поддержки, коррупции и другие данные.

Показатель счастья измеряется на основании данных опросов за три года, рейтинг 2025 года составлен по данным за 2022-2024 гг.