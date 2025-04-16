Президент России потребовал наращивать лидерство в ядерной космической энергетике

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли поставил задачу и далее наращивать безусловное лидерство России в сфере ядерной космической энергетики.

"Важная тема - отечественная ядерная космическая энергетика. В рамках нацпроекта необходимо обеспечить качественный шаг вперед в ее реализации. Имею в виду создание электрореактивных двигателей, других систем, необходимых для автономной работы на различных космических объектах", - сказал он.

На первый взгляд, по его словам, в данном случае речь идет о задачах будущего.

"Но на самом деле по этой тематике в практической плоскости активно работают все ведущие космические державы. И добавлю, что созданные еще советскими учеными ядерные энергетические установки уже эксплуатировались на орбите. На современном этапе с учетом передовых материалов, новых технологий для реализации этих сложных проектов открываются качественно иные, принципиально новые большие возможности. Безусловное лидерство России в этой сфере нужно наращивать и далее", - сказал Путин.

В этой связи он предложил обсудить "основные параметры работы по созданию космической системы со специальных электростанций и так называемого космического буксира: транспортно-энергетического модуля на базе ядерной энергодвигательной установки". "Это масштабные программы, которые реализуются при ведущем участии "Роскосмоса", "Росатома" и Курчатовского института", - подчеркнул Путин.