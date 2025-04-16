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Путин заявил о грандиозных планах РФ и Китая по сотрудничеству в космосе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - У России и Китая есть масштабные планы по сотрудничеству в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас с КНР большие планы (сотрудничества в космической сфере), интересные, хорошие и грандиозные", - сказал Путин в ходе встречи со студентами МГТУ имени Баумана.

Он отметил, что также есть планы по сотрудничеству в космосе с другими странами БРИКС, в том числе Индией, ЮАР и Бразилией.

"Это сотрудничество не останавливается, и остановиться не может. Очень много стран заинтересованы в этом взаимодействии. Тем более что мы были и по многим направлениям остаемся лидерами, представляем интерес", - сказал Путин.

По словам президента РФ, также сохраняется сотрудничество с США в сфере космоса. "С американцами продолжается сотрудничество в космосе", - сказал он, добавив: "Роскосмос находится в контакте с NASA".

Так глава государства ответил на вопрос студентки о том, планируется ли возобновление совместных проектов с другими странами в области космоса, которые были приостановлены.

"Россия активно начала взаимодействовать с партнерами и до последнего времени работала с европейцами. Вы сказали, что приостановлено (взаимодействие), но не сказали, по чьей инициативе. Не по нашей инициативе, а по инициативе европейцев", - заметил президент РФ.

"Несмотря на то, что наши европейские партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее, оборудование российское до сих пор работает на их станции, на их объектах, в том числе при изучении Марса используется. Все работает до сих пор. Значит, это для них тоже важно", - добавил Путин.

Владимир Путин Китай
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