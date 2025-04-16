Поиск

Российской космической программе необходимы стабильные источники финансирования

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил о необходимости определить стабильные источники финансирования космической программы России.

"Важно определить понятные, стабильные источники финансирования отечественной космической программы, потому что от того, что мы в ближайшие годы сделаем в сфере космоса, зависит наше развитие на десятилетия вперед", - сказал он на совещании по развитию космической деятельности.

По его словам, при этом получаемые научные знания, технологии должны обязательно конвертироваться в передовые разработки для достижения национальных целей, для освоения Арктики, наращивания обороноспособности страны.

"В целом космический нацпроект призван стать одним из сквозных, интегральных для всех национальных проектов технологического лидерства, ускорять практическую реализацию многих принципиально новых технических решений, в том числе передачи информации с применением квантовых, фотонных технологий, двигать развитие в нашей стране робототехники, передовых материалов, микроэлектроники, био- и медицинских технологий, форсировать создание и развертывание беспилотных систем", - сказал президент.

По его словам, любые космические проекты всегда сложные и требуют значительных финансовых вложений.

"Но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране, если мы такой хотим оставаться и в таком качестве развиваться дальше", - отметил Путин.

Владимир Путин Арктика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 16 апреля

Минтруд России сократил список профессий для упрощенного получения ВНЖ до 29

Бывший курский губернатор Смирнов арестован на два месяца

Трамп продлил на год запрет принимать связанные с Россией суда в портах США

Экс-губернатор Курской области Смирнов обвиняется в мошенничестве на 1 млрд руб.

Экс-губернатор Курской области Смирнов обвиняется в мошенничестве на 1 млрд руб.

Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%

Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%

Меру пресечения бывшему курскому губернатору Смирнову выберет суд в Москве

Обеспеченность российских компаний кадрами в I квартале 2025 года снизилась

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в развлекательном центре в Пятигорске

Задержан бывший губернатор Курской области Смирнов

Задержан бывший губернатор Курской области Смирнов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6200 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне78 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2243 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });