Путин заявил, что Россия должна сохранять статус передовой космической державы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Космическая деятельность должна являться флагманом национального развития и экономики России, отечественные планы в этой сфере должны соответствовать статусу страны передовой космической державы, заявил на совещании по развитию космической деятельности президент Владимир Путин.

"Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы", - сказал он.

"Нужно обязательно наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом, одной из ключевых движущих сил всего нашего национального развития, технологического обновления экономики и повышения качества жизни граждан", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что новый нацпроект в сфере космической деятельности будет утвержден в самое ближайшее время, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026 год и последующие годы обеспечить его финансирование в полном объеме.

"Технологические достижения России, прежде всего в области изучения дальнего космоса, могут стать нашим весьма значимым вкладом в международные программы, и мы открыты такому сотрудничеству, готовы реализовывать совместные проекты", - сказал также президент.

Он отметил, что Россия обязательно будет обсуждать форматы взаимодействия со своими партнерами из других космических держав.

Путин подчеркнул, что важнейшим направлением национального проекта по развитию космической деятельности должны стать фундаментальные исследования дальнего космоса, где у России есть серьезные заделы и развернуты значимые программы. "Прежде всего, это орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" - настоящая космическая лаборатория, которая составляет детальную карту Вселенной. Напомню также, что Россия обладает уникальными научными школами в области Луны, Марса и других планет", - сказал президент.

По его словам, отечественную технологию посадки автономных космических аппаратов на поверхность Венеры до сих пор не смогли воссоздать или скопировать нигде в мире.