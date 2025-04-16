Президент РФ заявил о планах по изучению дальнего космоса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о планах по изучению дальнего космоса.

"У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса. (...) Многие проекты реализуются, мне кажется, и этот в конце концов реализуется", - сказал Путин на встрече со студентами МГТУ им. Н.Э. Бумана и подчеркнул, что это проекты, к которым человечество будет стремиться.

Отвечая на вопросы студентов, президент отметил, что экспедиции на Марс - грандиозная задача, но требующая сложной реализации, есть ряд вопросов, которые нужно решить. Так, он напомнил, что есть такие люди, как Илон Маск, "заряженные на определенную идею, даже если она кажется невероятной, но через какое-то время часто такие идеи реализуются".

По его словам, необходимо решить проблему длительного и безопасного пребывания человека не только в ближнем, но и в дальнем космосе. Кроме того, нужно решить вопросы новых способов передачи информации, а также обеспечить энергетикой будущие объекты, в том числе и те, которые человечество планирует реализовать применительно к Марсу.