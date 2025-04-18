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Турбизнес готовит альтернативный сценарий отдыха путешественников на Черном море

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - С учетом решения Роспотребнадзора о готовности пляжей Крыма и Краснодарского края к турсезону, турбизнес проработал альтернативный сценарий отдыха путешественников, сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Конечно, с учетом решения Роспотребнадзора в отношении пляжей туристическая отрасль уже проработала и готовит альтернативный сценарий отдыха туристов. Речь идет о таких направлениях, как активный туризм, культурно-познавательные экскурсионные программы, сельский, гастрономический, событийный туризм", - сказал он в ходе брифинга по подготовке к туристическому сезону.

Как отметил Вахруков, сейчас наблюдается определенное снижение спроса на лето по Анапе, Темрюкскому району Краснодарского края.

"В целом и в Анапе, и в Темрюкском районе для формирования привлекательных туристических продуктов есть все. Более половины средств размещения имеют спа-комплексы, бассейны, санаторно-курортную базу, а значит они смогут продолжать работу в условиях, когда пляжи недоступны. Многие из этих отелей уже работают в популярных форматах "все включено", имеют на своей территории развитую инфраструктуру, в том числе для семейного отдыха", - пояснил он.

По словам замминистра, министерство будет следить за сообщениями Роспотребнадзора, своевременно ориентировать и туристов, и бизнес на работу в тех условиях, которые будут.

"Мы надеемся, нормальный сезон и в Анапе, и в Темрюкском районе, и во всех остальных курортах состоится", - подчеркнул Вахруков.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.

Хроника 15 декабря 2024 года – 18 апреля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анна Попова Дмитрий Вахруков Роспотребнадзор Краснодарский край Черное море
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