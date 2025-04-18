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Президент РСТ прогнозирует дальнейшее снижение цен в отелях Анапы

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Решение Роспотребнадзора о том, что купаться в море в Анапе и Темрюкском районе нельзя, приведет к дальнейшему снижению цен в отелях этой зоны курорта и перераспределению турпотока в Крым, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Снижение цен идет уже примерно месяц под давлением приближающегося сезона, но после официального заявления властей, безусловно, продолжится. Соответственно, можно ждать и перераспределения спроса, и роста цен на других направлениях, которые будут отыгрывать повышенный спрос. Единственное направление, которое может аккумулировать весь "анапский" спрос - это Крым. Этот процесс уже идет, не случайно власти Крыма и турбизнес сообщают о росте бронирований на лето на 50%. Он в последнее время был серьезно недозагружен, туда и перераспределится высокий спрос, причем без явного повышения цен. Соседние с Анапой курорты уже загружены неплохо", - цитирует его пресс-служба РСТ.

Он назвал Анапу одним из самых развитых в плане инфраструктуры курортов страны.

"Здесь сосредоточены хорошие санатории, которые могут сформировать для туристов интересные предложения независимо от состояния пляжей. Кроме того, Анапа - родина российского "все включено", здесь самая высокая концентрация таких отелей с продуманной программой отдыха, анимацией. Плюс на этом курорте много отелей с бассейнами, аквапарками, и они в любом случае смогут предложить туристам привлекательный набор услуг", - сказал Уманский.

Однако, по его словам, значительная часть номерного фонда Анапы приходится на малые отели, гостевые дома, постояльцы которых едут на курорт за морем.

"Большинство таких отелей открывается только в сезон, возможно, многие из них так и не откроются этим летом. Очевидно, что в крупных отелях с развитой инфраструктурой ситуация в этом сезоне будет лучше, чем в малых, но это не значит, что хорошей. Ограничения по пляжам, несомненно, несут негативные последствия для бизнеса. Снижение цен и загрузка в 50% не смогут обеспечить им рентабельности, соответственно, в лучшем случае предприниматели отработают на нулевом уровне, чтобы сохранить трудовые коллективы", - добавил президент РСТ.

Уманский напомнил, что ограничения касаются летнего, купального, сезона, но Анапа давно уже стала круглогодичным курортом. На майские праздники отели курорта загружены так же, как в этот период год назад. Здесь также развиваются альтернативные пляжному виды туризма, такие как экскурсионный или винный.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.

Илья Уманский Анапа Крым РСТ Роспотребнадзор Темрюк Анна Попова
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