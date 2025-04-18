Побережье в Крыму и Севастополе пригодно для купания в летний сезон

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Побережье Черного моря в Крыму и Севастополе свободно от загрязнения воды и песка, эта территория пригодна для организации летнего курортного сезона, сообщила в правительстве глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Зона Крыма и Севастополя также остается свободной от загрязнения воды и песка. Небольшие выбросы, которые наблюдались, достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья, также позволяют сделать вывод о том, что эта территория пригодна на сегодняшний день для организации летнего курортного сезона", - сказала она.

По ее словам, на этой территории будет проводиться усиленный мониторинг дополнительными силами, будут браться дополнительные пробы песка, воды и воздуха, чтобы предотвратить осложнение ситуации.

"Но на сегодняшний день более чем 6 тысяч проб, проведенных в Крыму и Севастополе, не показали никакого превышения гигиенических нормативов", - подчеркнула Попова.

На этом же брифинге глава Роспотребнадзора объявила, что пляжи Темрюкского района и Анапы на Кубани для купания не пригодны.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива, в море, по подсчетам Минтранса, попало около 2,4 тысячи тонн мазута. Выбросы мазута с тех пор находили на пляжах Кубани, Крыма и Севастополя, во всех трех регионах введен режим ЧС.