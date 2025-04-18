Поиск

В АТОР надеются на открытие пляжей Анапы ближе к летнему сезону

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Ассоциации туроператоров России (АТОР) надеются на открытие пляжей Анапы и Темрюкского района Кубани ближе к летнему сезону, сообщил вице-президент организации Сергей Ромашкин.

"Судя по позиции Роспотребнадзора, высказанной на брифинге 18 апреля его главой Анной Поповой, ведомство констатирует ситуацию именно на сегодня - на текущий момент, по его данным, пляжи открывать нельзя, есть несоответствие нормативам. Тем не менее, ситуация может измениться и в мае и летом", - цитирует его пресс-служба АТОР.

Как считает Ромашкин, такая возможность Роспотребнадзором не исключается, поскольку ведомство обещало продолжить мониторинг.

В РоссииПопова предупредила, что пляжи Темрюкского района и прибрежная зона Анапы не пригодны для купанияПопова предупредила, что пляжи Темрюкского района и прибрежная зона Анапы не пригодны для купанияЧитать подробнее

"Кроме того, в Роспотребнадзоре акцентируют внимание на безопасности отдыха в Анапе в настоящее время в отелях с бассейнами. Надеемся, что в мае ситуация изменится и Роспотребнадзор выдаст свежие данные мониторинга ближе к лету и сезон все же, хоть и с опозданием, на курорте будет", - добавил эксперт.

По его словам, пока пляжи Анапы не открыты, туристы могут выбрать для отдыха другие черноморские курорты - Крым, Сочи, Геленджик, Туапсинский район, где, по данным Роспотребнадзора, пляжи соответствуют всем нормативным показателям.

"Закрытие пляжной зоны Анапы на весь летний сезон, если такое случится, нанесет тяжелый удар внутреннему туризму, в последнее время и так сталкивающемуся с растущей конкуренцией с зарубежными пляжными направлениями", - подчеркнул Ромашкин.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.

АТОР Анапа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-гендиректору ЧЭМК увеличили условный срок до 6 лет

Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Озар покинул свой пост

Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Озар покинул свой пост
Ипотека в России

В Сбербанке допускают снижение ставок по рыночной ипотеке ниже 25% ближе к концу мая

Путин не давал войскам новых указаний по истечении моратория с ударами по энергообъектам

Путин не давал войскам новых указаний по истечении моратория с ударами по энергообъектам

Первые поставки SJ-100 с российским двигателем ПД-8 намечены на начало 2026 г.

Разлив мазута в Керченском проливе

Попова предупредила, что пляжи Темрюкского района и прибрежная зона Анапы не пригодны для купания

Попова предупредила, что пляжи Темрюкского района и прибрежная зона Анапы не пригодны для купания

Начальник одного из НИИ Минобороны РФ арестован за взятки

Суд ужесточил наказание и назначил принудительное лечение осужденному в РФ за педофилию американцу Барнсу

Уиткофф допустил, что Россия может получить "некоторые территории", на которые претендует

Уиткофф допустил, что Россия может получить "некоторые территории", на которые претендует

ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае иностранца, готовившего теракт

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6215 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне82 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе394 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });