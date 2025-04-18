В АТОР надеются на открытие пляжей Анапы ближе к летнему сезону

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Ассоциации туроператоров России (АТОР) надеются на открытие пляжей Анапы и Темрюкского района Кубани ближе к летнему сезону, сообщил вице-президент организации Сергей Ромашкин.

"Судя по позиции Роспотребнадзора, высказанной на брифинге 18 апреля его главой Анной Поповой, ведомство констатирует ситуацию именно на сегодня - на текущий момент, по его данным, пляжи открывать нельзя, есть несоответствие нормативам. Тем не менее, ситуация может измениться и в мае и летом", - цитирует его пресс-служба АТОР.

Как считает Ромашкин, такая возможность Роспотребнадзором не исключается, поскольку ведомство обещало продолжить мониторинг.

"Кроме того, в Роспотребнадзоре акцентируют внимание на безопасности отдыха в Анапе в настоящее время в отелях с бассейнами. Надеемся, что в мае ситуация изменится и Роспотребнадзор выдаст свежие данные мониторинга ближе к лету и сезон все же, хоть и с опозданием, на курорте будет", - добавил эксперт.

По его словам, пока пляжи Анапы не открыты, туристы могут выбрать для отдыха другие черноморские курорты - Крым, Сочи, Геленджик, Туапсинский район, где, по данным Роспотребнадзора, пляжи соответствуют всем нормативным показателям.

"Закрытие пляжной зоны Анапы на весь летний сезон, если такое случится, нанесет тяжелый удар внутреннему туризму, в последнее время и так сталкивающемуся с растущей конкуренцией с зарубежными пляжными направлениями", - подчеркнул Ромашкин.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.