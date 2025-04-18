На Кубани зону проверки пляжей на предмет выбросов мазута продлили до Геленджика

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Межведомственные мониторинговые группы обследуют черноморское побережье Краснодарского края на предмет выбросов мазута от мыса Панагия Темрюкского района до села Архипо-Осиповка города-курорта Геленджик, сообщает пресс-служба МЧС.

"В Краснодарском крае протяженность обследования 26 межведомственными мониторинговыми группами составляет 325 км (в том числе повторно) береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до населенного пункта Архипо-Осиповка города-курорта Геленджик", - говорится в сообщении.

Сейчас нефтепродукты собирают на 19 участках общей протяженностью 109 км. С береговой линии собрано более 155 тысяч тонн загрязненного песка, грунта и гальки.

Ранее сообщалось, что зона мониторинга черноморского побережья Краснодарского края проходила от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.