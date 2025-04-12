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Отельеры Анапы снизили цены на 20-30% на начало лета

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Несмотря на хорошую загрузку Анапы в майские праздники, отельеры из-за ситуации с мазутом опасаются за успех предстоящего летнего туристического сезона и снижают цены на размещение в июне в среднем на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Многие отели Анапы снижают цены на лето. Но я не говорю за весь сезон, это на ближайший период, на июнь речь идет о снижении на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом с маем все в порядке, майские праздники загрузились. Но мы все прекрасно понимаем, что это не пляжный сезон, не период купания. А вот на июнь мы видим, что отели начинают цену корректировать, начинают переживать о загрузке", - сказал он.

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Эксперт отметил, что снижать цены на более дальние даты бессмысленно, потому что туристы находятся в ожидании, и спроса нет.

Что касается выявления Роспотребнадзором отклонений от норм на 150 пляжах, расположенных в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, то представители туриндустрии ожидают позитивных новостей.

"Я думаю, нам надо подождать. Надеюсь, что в ближайшее время какие-то позитивные новости будут касательно соответствия пляжей Анапы", - заключил Уманский.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в период с января по апрель провел обследование 150 пляжей курорта, из которых 141 находится в городе Анапа и девять - в Темрюкском районе; на сегодняшний день на всех пляжах выявлены отклонения от нормативов.

Анапа Краснодарский край РСТ Илья Уманский Роспотребнадзор
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