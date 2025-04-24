Администрацию Кубани попросили отменить турналог в пострадавших от мазута районах

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU -Российский союз туриндустрии обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой поддержать инициативу об отмене туристического налога в пострадавших от разлива нефти районах края, по крайней мере, до конца 2025 года, сообщает пресс-служба объединения.

"Как сказано в письме отраслевого союза за подписью президента РСТ Ильи Уманского, в соответствии с распоряжением губернатора Краснодарского края от 25 декабря прошлого года, в границах муниципального округа города-курорта Анапы и Темрюкского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации. Роспотребнадзор 18 апреля заявил о том, что туристы могут без ограничений отдыхать в отелях Анапы и Темрюкского района, но более 150 пляжей двух курортных зон не пригодны для купания в летнем сезоне. И сейчас, в преддверии высокого туристического сезона, на предприятиях туриндустрии, пострадавших от разлива нефтепродуктов районов Краснодарского края, сложилась непростая обстановка", - говорится в сообщении.

Как напоминают в РСТ, решениями муниципальных образований, в городе-курорте Анапе и Темрюкском районе на 2025 год введен туристический налог в размере 1%, но не менее 100 рублей с туриста.

"При этом предварительные бронирования номеров в объектах размещения и детских лагерях Анапы на летний сезон серьезно упали. Отели вынуждены снижать цены и не прогнозируют высокой загрузки, поэтому не могут рассчитывать на прибыль от работы. Дополнительная финансовая нагрузка на них сейчас не целесообразна. В связи со сложившейся непростой ситуацией предлагаем рассмотреть возможность отмены взимания туристического налога в пострадавших районах Краснодарского края, по крайней мере, до конца 2025 года", - говорится в обращении отраслевого союза.

Российские регионы получили право взимать туристический налог с 1 января 2025 года.