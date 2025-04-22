Путин не планирует посещать похороны папы римского Франциска

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать похороны папы римского Франциска, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов у президента нет", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, намерен ли Путин посетить похороны папы римского и получал ли он соответствующее приглашение из Ватикана.

По его словам, пока не принято решение, кто будет представлять Россию на этой траурной церемонии.

"Когда оно будет принято, мы вас проинформируем", - сказал Песков.

Папа Франциск скончался в понедельник утром на 89-м году жизни после перенесенной тяжелой болезни.