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Путин не планирует посещать похороны папы римского Франциска

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать похороны папы римского Франциска, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов у президента нет", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, намерен ли Путин посетить похороны папы римского и получал ли он соответствующее приглашение из Ватикана.

По его словам, пока не принято решение, кто будет представлять Россию на этой траурной церемонии.

"Когда оно будет принято, мы вас проинформируем", - сказал Песков.

Папа Франциск скончался в понедельник утром на 89-м году жизни после перенесенной тяжелой болезни.

Умер папа римский Франциск

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Последнее появление папы римского перед верующими после пасхальной мессы на площади Святого Петра. 20 апреля 2025 года.
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