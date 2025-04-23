Лавров сообщил, что состав делегации на похоронах папы Франциска скоро будет определен

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Состав российской делегации на похоронах папы римского Франциска определится в ближайшие дни, это решение примет президент Владимир Путин, сообщил на пресс-конференции МИД России Сергей Лавров.

"Буквально на днях (определится состав делегации). По делегации - это решение, которое принимает президент, я уверен, что вы в самое ближайшее время об этом узнаете", - сказал он.

Похороны понтифика назначены на 26 апреля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что в планах президента нет поездки на эти похороны.

Делегацию Русской православной церкви на церемонии похорон возглавит руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний.

Сообщалось, что проститься с понтификом приедут президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также принц Уэльский Уильям.