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Трамп заявил, что отправится в Рим на похороны папы римского

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с супругой Меланией посетит похороны папы римского Франциска.

"Мы с Меланией отправимся на похороны папы римского Франциска, в Рим", - написал он в понедельник в соцсети Truth Social.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что похороны понтифика пройдут в конце этой недели, вероятнее всего - 26 апреля.

Франциск в завещании попросил похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане.

Дональд Трамп США Франциск Ватикан
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