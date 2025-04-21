Трамп заявил, что отправится в Рим на похороны папы римского
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с супругой Меланией посетит похороны папы римского Франциска.
"Мы с Меланией отправимся на похороны папы римского Франциска, в Рим", - написал он в понедельник в соцсети Truth Social.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что похороны понтифика пройдут в конце этой недели, вероятнее всего - 26 апреля.
Франциск в завещании попросил похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане.