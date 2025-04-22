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Макрон примет участие в церемонии похорон папы римского Франциска

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалу BFMTV, что он отправится на похороны папы римского Франциска.

В миреТрамп заявил, что отправится в Рим на похороны папы римскогоЧитать подробнее

"Мы будем на похоронах папы, как и положено", - сказал Макрон, который во вторник находится в поездке на Реюньоне, заморском регионе Франции.

Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта. День и время его похоронной мессы должны быть определены конгрегацией кардиналов во вторник.

Франциск в завещании попросил похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане.

Умер папа римский Франциск

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Последнее появление папы римского перед верующими после пасхальной мессы на площади Святого Петра. 20 апреля 2025 года.Понтифик гладит собаку во время выступления артистов цирка "Рони Роллер" в Ватикане. Январь 2025 года.Папа римский принимает участие в молодежном фестивале Hope Happening на выставке Brussels Expo, Бельгия. Сентябрь 2024 года.Апостольский визит Франциска в Папуа - Новую Гвинею. Сентябрь 2024 года.Понтифик примеряет красный нос во время общения с верующими. Август 2024 года.Мужчина в костюме Человека-паука дарит понтифику свою маску во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане. Июнь 2021 года.Вр время еженедельной аудиенции в Ватикане. Май 2024 года.Папа Франциск встречается с группой монахинь в Ватикане. Август 2023 года.Перед началом мессы в Страстную пятницу в соборе Святого Петра. Апрель 2020 года.Папа римский Франциск выступает на пустой площади Святого Петра с обращением "Граду и миру", в ходе которого молится о завершении пандемии коронавируса. Март 2020 года.Папа римский Франциск с артистами цирка Кубы во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане. Январь 2019 года.Папа римский во время визита в Таиланд. Ноябрь 2019 года.Во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане. Октябрь 2017 года.Папа римский Франциск в Тбилиси, Грузия. Сентябрь 2016 года.Визит папы римского Франциска на Кубу. Сентябрь 2015 года.
Последнее появление папы римского перед верующими после пасхальной мессы на площади Святого Петра. 20 апреля 2025 года.
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