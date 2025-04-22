Макрон примет участие в церемонии похорон папы римского Франциска

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалу BFMTV, что он отправится на похороны папы римского Франциска.

"Мы будем на похоронах папы, как и положено", - сказал Макрон, который во вторник находится в поездке на Реюньоне, заморском регионе Франции.

Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта. День и время его похоронной мессы должны быть определены конгрегацией кардиналов во вторник.

Франциск в завещании попросил похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане.