В Киржачском районе местами отключили газоснабжение из-за ЧС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - АО "Газпром газораспределение Владимир" из соображений безопасности отключило подачу газа ряду населенных пунктов Киржачского района Владимирской области в связи с режимом чрезвычайной ситуации, введенным там из-за детонации боеприпасов, сообщила пресс-служба компании.

"В связи с объявлением режима чрезвычайной ситуации в Киржачском районе, в целях обеспечения безопасности населения прекращена подача природного газа на территории (...) (ряда) населенных пунктов и садовых товариществ", - говорится в сообщении.

В перечне, опубликованном компанией, 42 населенных пункта и СНТ.

"Газоснабжение будет возобновлено после прекращения режима ЧС и проверки состояния внутридомовых сетей и газовых приборов специалистами АО "Газпром газораспределение Владимир", - уточняет компания.

Ранее в Киржачском районе было частично отключено отопление и горячее водоснабжение. В зону отключения попали более 12,3 тысячи человек и 12 социальных объектов.

22 апреля на складе боеприпасов в воинской части в Киржачском районе из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами произошел пожар и начали рваться снаряды. Пострадали четыре человека. В районе введен режим ЧС. Было принято решение провести эвакуацию воинской части, 7 населенных пунктов и 12 дачных поселков.

Администрация Киржачского района утром сообщила, что школы и другие учебные заведения в районе в среду не работают, как и некоторые предприятия, перекрыты дороги из Киржача в Дубки, от улицы Добровольского в Киржаче до деревни Илейкино и между деревнями Песьяне и Аленино. В пунктах временного размещения в Киржачском и Александровском районах находятся 495 человек. В Киржаче открылся пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных.