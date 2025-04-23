В Киржачском районе Владимирской области продолжают рваться боеприпасы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что детонация на складе боеприпасов в Киржачском районе продолжается.

"Чрезвычайная ситуация муниципального характера, уровень реагирования - местный. Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется. Поэтому решения о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно. Образовательные организации завтра работать не будут", - написал он в телеграм-канале.

По решению оперштаба границы зоны ЧС сужены.

"Проведен осмотр и анализ обстановки, первичная оценка ущерба, - сообщил Авдеев. - В результате граница зоны чрезвычайной ситуации сужена до пределов следующих населенных пунктов: п. Барсово, п. Мирный, п. Першино, д. Храпки, д. Грибаново, почтовое отделение Дубки, д. Дубки, участок Мележи, д. Дворищи, д. Илейкино, СНТ "Звёздный", СНТ "Лужки".

Жители перечисленных населенных пунктов получают право на компенсации и иную поддержку.

Барсово, по данным губернатора, пострадало больше всех. "Поручил администрации района совместно с военными сформировать бригады по восстановлению поврежденных домов", - написал Авдеев.

Без газа остаются 37 населенных пунктов Киржачского района. 20 бригад "Газпрома" приступили к работе по устранению неполадок.

Ранее в среду губернатор сообщил, что больших разрушений в результате детонации на складе боеприпасов не зафиксировано, в основном выбиты стекла.

Взрывы боеприпасов на складе воинской части в Киржачском районе начались 22 апреля из-за пожара. В Минобороны предварительной причиной случившегося назвали нарушения требований безопасности при работе со взрывчатыми материалами. Пострадали четыре человека. Проведена эвакуация воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.

В ряде населенных пунктов района отключено газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение.