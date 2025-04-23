Поиск

В Киржачском районе Владимирской области продолжают рваться боеприпасы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что детонация на складе боеприпасов в Киржачском районе продолжается.

"Чрезвычайная ситуация муниципального характера, уровень реагирования - местный. Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется. Поэтому решения о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно. Образовательные организации завтра работать не будут", - написал он в телеграм-канале.

В РоссииШколы и ряд предприятий закрыты во Владимирской области после взрыва боеприпасовЧитать подробнее

По решению оперштаба границы зоны ЧС сужены.

"Проведен осмотр и анализ обстановки, первичная оценка ущерба, - сообщил Авдеев. - В результате граница зоны чрезвычайной ситуации сужена до пределов следующих населенных пунктов: п. Барсово, п. Мирный, п. Першино, д. Храпки, д. Грибаново, почтовое отделение Дубки, д. Дубки, участок Мележи, д. Дворищи, д. Илейкино, СНТ "Звёздный", СНТ "Лужки".

Жители перечисленных населенных пунктов получают право на компенсации и иную поддержку.

Барсово, по данным губернатора, пострадало больше всех. "Поручил администрации района совместно с военными сформировать бригады по восстановлению поврежденных домов", - написал Авдеев.

Без газа остаются 37 населенных пунктов Киржачского района. 20 бригад "Газпрома" приступили к работе по устранению неполадок.

Ранее в среду губернатор сообщил, что больших разрушений в результате детонации на складе боеприпасов не зафиксировано, в основном выбиты стекла.

Взрывы боеприпасов на складе воинской части в Киржачском районе начались 22 апреля из-за пожара. В Минобороны предварительной причиной случившегося назвали нарушения требований безопасности при работе со взрывчатыми материалами. Пострадали четыре человека. Проведена эвакуация воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.

В ряде населенных пунктов района отключено газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение.

Александр Авдеев Газпром Барсово Киржачский район Владимирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Следователь заявил о доказательствах причастности Мошковича к иным преступлениям

Следователь заявил о доказательствах причастности Мошковича к иным преступлениям

Мосгорсуд признал законным арест основателя "Русагро" Мошковича

Власти Афганистана назначат дипломата на уровне посла в России

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после ограничений

Экс-замглавы Минэнерго РФ Мочальников приговорен к 1,5 годам колонии-поселения

Экс-замглавы Минэнерго РФ Мочальников приговорен к 1,5 годам колонии-поселения

Лавров сообщил, что новый раунд переговоров РФ и США состоится в скором времени

Минцифры отнесло к зоне риска большинство региональных систем с ИИ

В Забайкалье ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров

В Забайкалье ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров

В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

Бывший замглавы Минэнерго Мочальников признал вину в злоупотреблении

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6245 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне88 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });