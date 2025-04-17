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Российский посол уведомил главу МИД Афганистана о легализации "Талибана" в РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов уведомил министра иностранных дел Афганистана Амира Хана Муттаки о решении Верховного суда РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан".

"Министр иностранных дел был официально уведомлен о решении Верховного суда России", - сообщил пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи в четверг.

Другие подробности встречи Жирнова и Муттахи не приводятся.

Ранее Верховный суд РФ по заявлению генпрокурора Игоря Краснова приостановил запрет деятельности контролирующего Афганистан "Талибана" в России. "Приостановить запрет деятельности движения "Талибан", включённого в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими", - огласил решение судья Олег Нефёдов.

"Решение о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан" в России подлежит немедленному исполнению", - заявил судья.

Верховный суд РФ Афганистан Талибан Дмитрий Жирнов
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