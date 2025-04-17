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Оверчук заявил о возможностях сотрудничества с Афганистаном на фоне решения ВС РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Решение Верховного суда России о приостановке запрета деятельности в России движения "Талибан" открывает возможности для сотрудничества с Афганистаном, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

"Решение Верховного суда открывает возможность для развития торгово-экономических связей, продвижения нашего экспорта, а также реализации транспортно-логистического потенциала этой страны и приближения к нам рынков Пакистана и Индии", - заявил Оверчук журналистам в четверг.

Он подчеркнул, что "в предварительном плане правительство прорабатывает ряд проектных предложений, нацеленных на развитие экономики Афганистана и укрепление связей между нашими странами".

В четверг Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России.

"Решение о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан" в России подлежит немедленному исполнению", - огласил решение судья Олег Нефедов.

С соответствующим заявлением в Верховный суд РФ обратился генеральный прокурор Игорь Краснов.

Как заявили в Генпрокуратуре РФ, "правовым основанием для обращения в суд послужили изменения, внесенные в декабре прошлого года в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и федеральный закон "О противодействии терроризму".

Алексей Оверчук Афганистан Талибан
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