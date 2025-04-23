В ватиканском соборе началась церемония прощания с папой римским Франциском

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Кардиналы провели церемонию переноса гроба с телом скончавшегося в понедельник папы римского Франциска в ватиканский собор Святого Петра, сообщает в среду итальянская газета La Repubblica.

"Процессия прошла через площадь Святой Марты и площадь Римских первомучеников и вышла через Колокольную арку к площади Святого Петра", - передаёт издание.

Церемонией переноса руководил кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Римско-католической церкви и её временный глава до избрания нового папы в мае. Он провёл литургию.

Гроб доставили в папскую базилику из часовни Святой Марты в соответствии с обновлённой версией документа о порядке проведения похоронных ритуалов Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. В течение следующих трёх дней гроб с телом Франциска будет выставлен для прощания, верующие смогут попрощаться и отдать дань уважения Святому Отцу.

В понедельник вечером Ватикан опубликовал завещание Франциска. В нём он просит похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре - одной из старейших в итальянской столице. Это отход от традиции, согласно которой многих глав римской католической церкви хоронили на территории Ватикана.

Похороны папы Франциска состоятся в субботу. Конклав, на котором будет избран новый глава Римско-католической церкви, начнётся в период между 5 по 10 мая.

Папа Франциск скончался в понедельник утром на 89-м году жизни после тяжелой болезни.

Соболезнования выразили многие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.