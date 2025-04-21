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РПЦ на похоронах папы римского Франциска будет представлять митрополит Антоний

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Митрополит Антоний, руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, возглавит делегацию Русской православной церкви на церемонии похорон папы римского Франциска, сообщила в понедельник Московская патриархия.

Митрополит Антоний по долгу службы в течение многих лет поддерживал постоянные контакты с ныне усопшим понтификом, регулярно встречаясь с ним в Ватикане, отмечается в сообщении.

Папа Франциск скончался в понедельник утром на 88-м году жизни после перенесенной тяжелой болезни.

Умер папа римский Франциск

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Последнее появление папы римского перед верующими после пасхальной мессы на площади Святого Петра. 20 апреля 2025 года.
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