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Срок завершения создания общего рынка нефти России и Белоруссии перенесен на 2027 год

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия договорились перенести срок завершения формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов на начало января 2027 года, заявила в белорусском парламенте зампредседателя госконцерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

"Стороны пришли к пониманию, что процесс по формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов требует тщательной проработки, и срок его формирования на сегодняшний день перенесен на 1 января 2027 года", - сказала она.

По ее словам, такое решение связано с тем, что "в каждом государстве сложилась своя система работы на рынке нефти и нефтепродуктов, она требует взвешенного и тщательного подхода, осмысления".

Ранее Белоруссия и Россия планировали создать общий рынок нефти и нефтепродуктов в 2025 году. Такой же срок создания общего рынка нефти планировался в рамках ЕАЭС.

Гурина также отметила, что новый срок формирования общего рынка нефти связан с изменениями в межправительственное соглашение об условиях поставки нефти в Белоруссию. Соглашение было подписано в 2007 году, в декабре 2024 года на межправительственном уровне в него внесены изменения. Во вторник белорусские парламентарии ратифицировали изменения в соглашение.

В соответствии с протоколом, которым утверждены изменения, срок действия соглашения продлен до 31 декабря 2026 года. При этом предусматривается его автоматическое продление после этой даты на последующие годичные периоды, если стороны заранее не уведомят друг друга о выходе из соглашения.

Поправки также предполагают отмену конкретного срока действия нормы о ежегодном включении в индикативные балансы нефти, предназначенной для Белоруссии в объеме 24 млн тонн. Ранее эта норма действовала до конца 2024 года. Теперь она будет распространяться на весь период действия соглашения. Протокол временно применялся с даты подписания до вступления в силу.

Белнефтехим Белоруссия ЕАЭС Светлана Гурина
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