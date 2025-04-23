В системе бронирования авиабилетов "Леонардо" появится функция работы с овербукингом

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В в российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо" скоро добавят несколько новых функций, в том числе по работе с овербукингом, сообщил "Ростех".

"Функционал системы планомерно расширяется с учетом потребностей пользователей. Так, в ближайшее время в PSS (Passenger Service System - ИФ) будет добавлена функция по работе с задержками и отменами рейса, сменой воздушного судна, овербукингом. Продолжается работа над возможностью оплаты рейса одной авиакомпании милями другого перевозчика", - говорится в сообщении.

Система подстраивается "под новые бизнес-требования, законодательные инициативы и изменения на рынке", отметил директор по развитию "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех", развивает "Леонардо" совместно с "Сиреной-Трэвел") Александр Кужекин.

Овербукинг - намеренная продажа авиакомпанией большего числа билетов, чем количество мест в самолете. При пересадке "невместившегося" пассажира на другой рейс авиакомпания выплачивает ему денежную компенсацию. В России этот механизм не узаконен, хотя широко распространен в мире. Некоторые авиакомпании при этом выступали за легализацию овербукинга, среди них "Аэрофлот". Гендиректор компании Сергей Александровский в сентябре 2023 года заявлял о работе с Минтрансом над соответствующими нормативными актами.

"Закон об овербукинге позволит всем авиакомпаниям выйти из "серой" зоны. Все понимают, что в том или ином виде овербукинг на рейсах бывает, например, это происходит при вынужденной замене самолета, когда по техпричинам приходится использовать самолет меньшей вместимости. При этом права пассажиров остаются не защищены", - пояснял Алексадровский.

Особую целесообразность овербукинга он видел для лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

Минтранс в конце прошлого года сообщал о поиске "взаимоприемлемого для пассажиров и авиакомпаний решения данного вопроса", а также работе по внесению изменений в законодательство, "направленных на защиту прав пассажиров при овербукинге, в том числе устанавливающих размер компенсаций". Изменения в Воздушный кодекс, касающиеся овербукинга, обсуждались на заседании общественного совета при Минтрансе во вторник, однако доступ для СМИ был закрыт. В открытой части мероприятия статс-секретарь - замглавы ведомства Дмитрий Зверев назвал предполагаемые изменения "победой пассажирского комплекса, с другой стороны - эффективной мерой по повышению авиамобильности".

Официальный запуск "Леонардо" состоялся в 2014 году. Система включает набор решений, построенных по стандартам IАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта), и автоматизирует рутинные процессы для авиакомпаний. В России системой пользуются более 60 перевозчиков, среди иностранных эксплуатантов - "Белавиа" и венесуэльская компания Conviasa.