Российским авиакомпаниям установят лимит отказов при овербукинге

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании в случае принятия закона об овербукинге должны будут соблюдать лимит по количеству пассажиров, которым отказано в перевозке, а при его превышении - временно лишаться права использования этого механизма, сообщила на круглом столе в Общественной палате директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова.

"Воздушный кодекс будет предусматривать, что правительство будет утверждать документ, в котором будет указано, что авиакомпании обязаны предоставлять сведения о том, как они реализовывали овербукинг на лаге либо квартала, либо года. Данные о том, скольким пассажирам было отказано в перевозке, будут поступать в Росавиацию или Минтранс, а те будут анализировать эти данные и сверяться. Если авиакомпания превысила критерии, установленные правительством, то есть процент пассажиров, которым отказано, то на следующий год, на следующий учетный период, авиакомпании запрещено заниматься овербукингом в принципе. Это часть ответственности", - сказала Хомякова.

Еще одной мерой ответственности авиакомпании перед пассажирами, предусмотренной законопроектом, она назвала штраф в размере 200% от стоимости билета. Он будет выплачиваться в случаях, когда авиакомпания применила овербукинг на рейсе, который выполняется реже, чем один раз в сутки, пояснила Хомякова.

Кроме того, по ее словам, законопроект предусматривает повышение конкуренции между перевозчиками, поскольку дает им право расширять перечень "защищенных" от овербукинга категорий пассажиров. "То есть авиакомпания может дополнительно расширить категории, которые она вносит. Авиакомпания может предоставлять дополнительные компенсации в разных случаях. И в этой ситуации авиакомпании будут конкурировать между собой в борьбе за пассажира", - сказала представитель "Аэрофлота".

Замглавы Росавиации Наталья Андрианова добавила, что в законопроекте следует определить срок, до которого пассажиру может быть отказано в перевозке, "исключив ситуацию, когда отказ осуществляется непосредственно на выходе на посадку на борт воздушного судна". Кроме того, ведомство выступает за то, чтобы овербукинг применялся на рейсах, выполняемых не менее четырех раз в сутки.

Минтранс обсуждает введение овербукинга на рейсах, выполняемых не реже двух раз в сутки, сообщал ранее статс-секретарь - замминистра транспорта Дмитрий Зверев. Среди других базовых принципов механизма он называл информирование пассажира о возможности применения овербукинга на каждом этапе бронирования, обязательную компенсацию за отказ в перелете. Вместе с тем, по его словам, будут определены категории "защищенных" пассажиров, в отношении которых овербукинг не будет допускаться: это в том числе пассажиры с детьми, многодетные семьи, люди с ограничением жизнедеятельности.

Овербукинг - намеренная продажа авиакомпанией большего числа билетов, чем количество мест в самолете. При пересадке "не вместившегося" пассажира на другой рейс авиакомпания выплачивает ему денежную компенсацию. В России этот механизм не узаконен, хотя широко распространен в мире. "Аэрофлот" и другие российские авиакомпании выступали за легализацию овербукинга.