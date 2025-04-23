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Военная авиация тушит возгорание во Владимирской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Военная авиация задействована в ликвидации возгорания в Киржачском районе Владимирской области, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за детонации боеприпасов, сообщила пресс-служба областного правительства в среду.

"Пожар из-за ЧП в Киржачском районе помогла тушить мощная военная авиация (...) Благодаря поддержке Минобороны удалось сократить площади, занятые огнём. Далее борьба с ним в зоне ЧС будет обеспечена силами наземных подразделений. Работа продолжится до полной ликвидации угрозы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении возгорания были задействованы пожарные самолёты Ил-76.

"Два Ил-76 заправились примерно 40 тоннами воды каждый, чтобы сбросить свой груз над главным очагом возгорания", - уточнили в правительстве региона.

Днем в среду пресс-служба правительства сообщала, что ликвидация пожаров ведется в населённых пунктах Першино, Звезды, Лесной, Дубки. Были ликвидированы возгорания жилых домов, гаражей, травы.

Как сообщалось, во вторник на складе боеприпасов в воинской части, расположенной в Киржачском районе, из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами произошел взрыв с последующей детонацией. Пострадали четыре человека. Больших разрушений не зафиксировано. В районе введен режим ЧС. Было принято решение провести эвакуацию воинской части, 7 населённых пунктов и 12 дачных посёлков.

В ряде населенных пунктов района отключено газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение.

Минобороны Владимирская область
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