В зоне ЧС в Киржачском районе Владимирской области тушат пожары

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Киржачском районе Владимирской области, где продолжают взрываться боеприпасы на складе, сотрудники МЧС тушат пожары, сообщила пресс-служба областного правительства.

"(Ликвидация пожаров ведется) в населенных пунктах Першино, Звезды, Лесной, Дубки. Ликвидированы возгорания жилых домов, гаражей, травы. Информация о площадях пожаров уточняется. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

22 апреля сообщалось, что на складе боеприпасов в воинской части в Киржачском районе, из-за нарушения требований безопасности при работах со взрывчатыми материалами, начались взрывы. Пострадали четыре человека. В районе введен режим ЧС. Проведена эвакуация из воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.

В ряде населенных пунктов района отключено газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение.