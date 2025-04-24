Экс-генералу Попову отказано в направлении на СВО

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов не будет в ближайшее время направлен в зону проведения специальной военной операции, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

"Пока никакого СВО не будет, ему отказано", - сказал он.

Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным в особо крупном хищении и приговорил его к 5 годам колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей, лишив звания генерал-майора.

Второму фигуранту дела - предпринимателю Сергею Моисееву суд назначил 4 года колонии со штрафом 600 тысяч рублей. Моисеев был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Защита заявила, что не согласна с вынесенным вердиктом суда и намерена добиваться оправдания генерала.

"Правосудие пока не восторжествовало. Приговор не соответствует фактическим материалам дела, не справедливый. Мы будем его обжаловать и надеюсь, нас услышат. Попов не совершал никаких преступлений, он не виновен", - заявил Буйновский.

По версии следствия, Попов вместе с Моисеевым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Ущерб по делу составляет порядка 115 млн рублей.

По данным пресс-службы Главной военной прокуратуры, Попов также организовал внесение в официальные документы (заявки на металл и акты его приема-передачи) заведомо ложных сведений о потребности металла и якобы его передаче в войска.

"За участие в хищении Попов получил от Цокова и Моисеева 1,3 млн рублей и автомобиль "Geely Tugella" стоимостью 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Цоков погиб на СВО в 2023 году и был посмертно удостоен звания Героя России, дело в его отношении прекращено.