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Военный суд признал законным арест генерала Ивана Попова

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал законным изменение меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому по делу о мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Тамбовского гарнизонного военного суда от 28 февраля 2025 года (...) оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

Тамбовский гарнизонный суд в феврале по ходатайству гособвинения перевел Попова из-под домашнего ареста в СИЗО до 27 апреля.

Ходатайство было заявлено прокуратурой в ходе процесса в отношении Попова из-за нарушений запретов, которые, по оценке гособвинения и данным ФСБ, запретов, генерал допустил, находясь под домашним арестом. В частности, по данным ФСБ, он общался с другим подсудимым вне судебных слушаний, использовал интернет, пил спиртное в компании лиц, в том числе, проходящих свидетелями по делу, а также распространял ложную информацию о процессе в Telegram. Также суд первой инстанции сообщал, что Попов, ехавший за рулем на суд из Москвы в Тамбов, был остановлен сотрудниками дорожной автоинспекции, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

Защита настаивала на незаконности постановления первой инстанции. По мнению адвокатов, судья, рассматривающий дело Попова, заинтересован в исходе дела и скором вынесении обвинительного приговора. Защита указала на то, что судебное следствие по делу на момент изменения меры пресечения генералу фактически было завершено, а интернет-связь Попов использовал для обеспечения явки свидетелей защиты в процесс. Кроме того, защита отметила спорный характер доказательств, представленных гособвинением в обоснование своего ходатайства.

Сам Попов пояснил суду, что не общался со вторым подсудимым, несмотря на то, что не был от него изолирован в ходе процесса. Генерал подчеркнул, что не употреблял спиртных напитков у себя на юбилее. От медосвидетельствования, когда его остановили сотрудники дорожной полиции, Попов отказался, так как счел это провокацией.

"У меня жена не работает, трое детей, я даже пенсию не могу оформить. (...) Какую угрозу я представляю для общества? Ваша честь, я прошу о справедливости", - сказал Попов в суде.

Прокурор просил оставить постановление первой инстанции без удовлетворения, указав на демонстративный характер нарушений Попова.

Сейчас Тамбовский гарнизонный суд рассматривает по существу дело Попова. На прениях сторон гособвинение запросило для Попова шесть лет колонии общего режима.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Кроме Попова, по делу проходит бизнесмен Сергей Моисеев.

Ущерб по делу оценен примерно в 115 млн рублей.

Попов не признает вину. Находясь под следствием, генерал неоднократно заявлял о желании отправиться в зону СВО.

ФСБ Сергей Моисеев Тамбовский гарнизонный суд Иван Попов Запорожская область
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