Под домашний арест переведен бизнесмен Моисеев, проходящий по делу генерала Попова

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия перевел из СИЗО под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Сергея Моисеева - фигуранта дела бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, передал корреспондент "Интерфакса".

"Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Моисеева изменить на домашний арест", - огласил постановление судья Илья Романенков.

Срок домашнего ареста Моисееву установлен до 11 октября. На него наложен ряд запретов, в том числе на перемещения без разрешения следователя, использование средств связи, общение с участниками уголовного дела и другие.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее 15 июля суд перевел под домашний арест Попова - на такой же срок.

Моисеев и Попов были арестованы в мае. Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Попову в окончательной редакции обвинения также был вменен служебный подлог. В деле идет речь о хищении в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Ущерб по делу составляет порядка 100 млн рублей.

Дело в отношении еще одного фигуранта - погибшего в 2023 году в зоне СВО генерал-лейтенанта Олега Цокова, по данным СМИ, было прекращено.