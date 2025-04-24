Доля "бесполисных" водителей на дорогах РФ снизилась всего на 1,2% за три года

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Доля водителей-участников дорожного движения "без полисов" ОСАГО незначительно снизилась за 3 года – с 11,2% в 2022 году до 10% к 2025 году. Такие данные приводятся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ. Замеры проводились по сопоставимой модели в оба периода.

Как показал опрос, доля водителей, негативно относящихся к другим водителям, выезжающим на дорогу без полиса ОСАГО, выросла с 63% в 2022 году до 66% в этом году, доля равнодушных к таким нарушениям снизилась с 18% до 15%, доля "понимающих" мотивацию "бесполисных" уменьшилась – с 14% до 13%, а доля водителей, признавшихся в том, что сами выезжают на дороги без действующего договора ОСАГО, напротив, – выросла с 5% в 2022 году до 6% в 2025 году.

Нарушителей закона без полисов "автогражданки" на дорогах станет меньше после запуска проекта камер автоматического слежения, а это намечено на начало 2026 года, сообщил журналистам президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, "федеральный проект автоматического контроля проверки наличия полисов ОСАГО дорожными камерами может начаться с января 2026 года, хотя предварительно сроки запуска намечались раньше". При этом он пояснил, что на первом этапе проекта водители, у которых по результатам мониторинга не окажется актуальных полисов ОСАГО, будут предупреждаться через портал Госуслуг, получат извещения о нарушении закона. Этот период, как полагает Уфимцев, будет недолгим. А с 1 января 2026 года "камеры будут работать уже на штрафы, а не просто на информирование водителей".

К вопросам интенсификации штрафов за управление авто без полиса ОСАГО, повышения таких штрафов, отмечается в исследовании, положительно относятся 78-85% граждан. При этом 58% участников в ходе опроса заявили, что этот фактор приведет к снижению количества ДТП с участием водителей без полиса ОСАГО, то есть когда невозможно получить страховую выплату. Скептики в ходе опроса высказали опасение относительно получения ошибочно назначенных штрафов.

Согласно действующему порядку, штраф за повторно выявленное вождение автомобиля без полиса ОСАГО может достигать 5 тыс. рублей, сегодня такой штраф может быть выписан инспектором дорожной полиции при проверке документов водителя. Подключение камер сделает проверки наличия полисов ОСАГО массовыми.

Факторы раздражения

Участники обоих опросов, проведенных университетом по теме ОСАГО, ранее включали в перечень раздражающих факторов на дорогах манеру вождения водителей каршеринга, молодых и неопытных водителей, таксистов и "шашечников".

К ним в 2025 году добавились водители розничной доставки. При этом опрос показал, что раздражение участников дорожного движения представителями всех указанных групп растет за исключением лишь одной группы - молодых и неопытных водителей. Так, число недовольных стилем вождения водителей из группы каршеринга увеличилось с 16,3% до 24,2% за период, таксистами - с 53,4% до 61,8%, шашечниками – с 59,6% до 63,3%. Стиль вождения водителей доставки как фактор раздражения в 2025 году отметили около 40% участников опроса - это новый тренд, который отсутствовал в 2022 году.

Зато аккуратнее стали ездить молодые водители, их огрехи вождения выделяют 27,6% участников в этом году вместо 31,5% в ходе такого же опроса в 2022 году.

Средняя премия по ОСАГО по итогам 2024 года составила чуть более 7,422 тыс. рублей (+10% к показателю 2022 года). С учетом поправки на поступления от продажи "коротких" полисов ОСАГО (сроком действия от 1 дня до 3-х месяцев, начавших продаваться в марте прошлого года - ИФ) показатель средней премии составил 7,6 тыс. рублей (+13%), уточнили исследователи. Размер недотарифицированных сегментов сократился с 11% до 9,2% при целевом уровне 0,5-2%, отмечают исследователи.