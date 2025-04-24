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Российские цветоводы ждут роста своей доли на внутреннем рынке до 35-40% к 2030 году

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские цветоводы прогнозируют увеличение доли отечественных цветов на внутреннем рынке с нынешних около 20% до 35-40% к 2030 году. Они также высказываются за ужесточение условий импорта и возвращение льготного кредитования на строительство теплиц.

"(Прогнозируем - ИФ) снижение зависимости от импорта к 2030 году. Потенциал к 2030 году - увеличение доли рынка (за счет внутреннего производства - ИФ) до 35-40%, ввод дополнительных 150 га законсервированных площадей, внедрение новых технологий", - заявила исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова на сельскохозяйственном форуме "Тепличная отрасль России - 2025".

По ее словам, сейчас доля отечественной продукции на цветочном рынке России составляет около 20%, площадь действующих тепличных комплексов - 189 га.

Как считает Крылова, повышение в 2024 году пошлины на ввоз цветочной продукции из недружественных стран до 20% оказалось неэффективным в связи с тем, что поставщики имеют возможность изменить логистику и ввезти цветы в Россию через ЕАЭС по базовой пошлине в 5%.

Пошлина в размере 20%, но не менее 1,3 евро за кг действует в России до конца 2025 года.

"На данный момент мы имеем информацию, уже подтвержденную министерством сельского хозяйства, что ввозная пошлина для цветочной продукции из недружественных стран будет поднята до 35%", - сказала Крылова.

Ассоциация, по ее словам, также просит продлить льготные кредиты для цветоводов с 8 до 15 лет.

В России с 2021 по 2024 годы действовала программа льготного кредитования строительства теплиц для цветоводства. На встрече с работниками цветоводческого комплекса "Подосинки" в марте премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на просьбу его работников, пообещал продлить ее. "Мы обязательно попробуем продлить эту программу, думаю, решение найдем", - сказал он.

В связи с этим Крылова сообщила, что на недавнем совещании министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что правительство готово рассмотреть предложение цветоводов и попросила ассоциацию предоставить экономическое обоснование. "Работа, конечно, достаточно серьезная, но мы уже разрабатываем эту модель и рассчитываем, что в обозримом будущем добьемся продления кредитов", - заявила глава ассоциации.

Крылова также высказалась за предоставление цветоводам скидок на энергоресурсы, расширение сотрудничества с научно-исследовательскими институтами.

Ранее председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов сообщал, что российские цветоводы заинтересованы в снижении НДС с 20% до 10%, что позволит активнее развивать производство.

В ассоциацию входят 12 комбинатов - около 90% участников рынка по выращиванию роз, хризантем и гербер.

Михаил Мишустин Оксана Лут ЕАЭС Виктория Крылова Алексей Антипов
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