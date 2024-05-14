Минсельхоз рассматривает возможность ограничения импорта цветов из недружественных стран

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ рассматривает возможность ограничения импорта цветов из недружественных стран, заявила кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Госдумы во вторник.

"Мы совместно сейчас с министерством экономического развития рассматриваем меры таможенно-тарифного регулирования для того, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран, это мы можем сделать", - сказала Лут, отвечая на вопросы депутатов.

По ее словам, цветоводы также будут максимально поддерживаться "нашими внутренними возможностями". Несмотря на то, что эта отрасль "не является темой продбезопасности, тем не менее меры господдержки предусмотрены", сказала Лут.

"У нас есть льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки, которые соответствуют срокам окупаемости", - уточнила она.