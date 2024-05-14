Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Минсельхоз рассматривает возможность ограничения импорта цветов из недружественных стран

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ рассматривает возможность ограничения импорта цветов из недружественных стран, заявила кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Госдумы во вторник.

"Мы совместно сейчас с министерством экономического развития рассматриваем меры таможенно-тарифного регулирования для того, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран, это мы можем сделать", - сказала Лут, отвечая на вопросы депутатов.

По ее словам, цветоводы также будут максимально поддерживаться "нашими внутренними возможностями". Несмотря на то, что эта отрасль "не является темой продбезопасности, тем не менее меры господдержки предусмотрены", сказала Лут.

"У нас есть льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки, которые соответствуют срокам окупаемости", - уточнила она.

Минсельхоз РФ Оксана Лут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Главному кадровику Минобороны предъявлено обвинение

До 16 человек возросло число жертв обрушения подъезда жилого дома в Белгороде

До 16 человек возросло число жертв обрушения подъезда жилого дома в Белгороде

Патрушев на посту помощника президента РФ будет курировать кораблестроение

Путин произвел назначения в своей администрации

Николай Патрушев и Алексей Дюмин назначены помощниками президента РФ

Николай Патрушев и Алексей Дюмин назначены помощниками президента РФ

Начальник Главного управления кадров Минобороны арестован по делу о взятке

Директора фирмы, чей автобус утонул в Мойке, заподозрили в фальсификации ЕГРЮЛ

Путин 16-17 мая посетит с госвизитом Китай

КПРФ проголосует против кандидатур Силуанова, Решетникова и Любимовой

Пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске ликвидирован

Пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске ликвидирован
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });