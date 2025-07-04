Глава Минсельхоза не исключила повышение пошлины на цветы из недружественных стран

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году может повысить пошлину на ввоз цветов из недружественных стран, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме по малому агробизнесу в рамках Всероссийского дня поля.

"Мы взяли в прошлом году и сделали пошлину 20%. В этом году может будем увеличивать", - сказала она.

В рамках специальных экономических мер правительство по инициативе Минсельхоза в 2024 году повысило пошлину на ввоз цветов из недружественных стран с 5% до 20%.