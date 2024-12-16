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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

В РФ продлили до конца 2025 года повышенную пошлину на цветы из недружественных стран

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило до конца 2025 года повышенную пошлину на поставки цветов из недружественных стран.

Соответствующее постановление было подписано 11 декабря 2024 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Пошлина на срезанные цветы и бутоны составляет 20%, но не менее 1,3 евро за кг. Она была повышена в июле текущего года. До этого она составляла 5%, но не менее 0,3 евро за кг.

Выступая в октябре в Совете Федерации, министр сельского хозяйства Оксана Лут не исключала дальнейшего повышения пошлины, в том числе и на цветы из дружественных стран, если их компании-производители зарегистрированы в недружественных странах. "И дальше будем смотреть на возможности введения таких же пошлин: если, например, в дружественных странах компания, которая занимается цветами, зарегистрирована в недружественной стране, - говорила она. - Мы начали этот анализ. Это более сложная информация. Но, тем не менее, мы это добьем и будем двигаться поступательно для того, чтобы обеспечить рынок для наших цветоводов".

По оценке Лут, в настоящее время доля отечественных цветов на рынке РФ составляет порядка 25% – 390 млн штук. В этом году Минсельхоз рассчитывает на увеличение отечественного производства, для чего введено льготное инвесткредитование строительства цветочных теплиц. В настоящее время в Тамбовской и Тульской областях реализуются два крупных проекта, рассчитанные на выращивание 16 млн штук цветов в год.

Правительство РФ
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