Минсельхоз РФ поддерживает предложение о повышении импортных пошлин на цветы

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ готов поддержать предложение о повышении импортных пошлин на цветы.

"Мы вас поддержим. Я бы вот импорт цветов осуществлял с учетом достаточно серьезных импортных пошлин: хотят завозить - пускай платят в казну. Но при этом надо понимать, что важно девушек не оставить без цветов", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду.

Так он отреагировал на предложение одного из депутатов создать рабочую группу для подготовки мер, направленных на поддержку отечественных цветоводов, в частности за счет ограничения импорта цветов, которые ввозятся, в том числе из недружественных стран при пошлине всего в 3-5%. В результате доля импортных цветов на рынке составляет 82%.

"Я вас точно поддерживаю, мы в свое время вводили меры поддержки на цветочную продукцию, у нас есть льготные кредиты, еще ряд мер. Подумаем на предмет импортных пошлин, согласны с вами, что можно создать рабочую группу, давайте мы этим займемся", - сказал Патрушев.

Как считают депутаты, целью этой работы на первом этапе должно стать доведение доли отечественной продукции на цветочном рынке до 50%.