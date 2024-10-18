Поиск

ФСБ сообщила о задержании жительницы Херсонской области, сотрудничавшей с СБУ

Женщина передавала украинской спецслужбе сведения о расположении ВС РФ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании в Херсонской области местной жительницы, которая по заданию украинской спецслужбы собирала и передавала информацию о местонахождении пунктов размещения личного состава российских военных.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана гражданка Украины, 2001 г.р., которая передавала в Службу безопасности Украины сведения о Вооруженных силах Российской Федерации", - сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанная "инициативно установила контакт с представителями украинской спецслужбы и по заданию куратора" собирала и пересылала с помощью Telegram сведения "о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории Херсонской области".

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж"). Женщина заключена под стражу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

ВС РФ СБУ ФСБ Украина Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Си Цзиньпин совершит визит в РФ 22-24 октября на саммит БРИКС

Три члена экипажа терпящего бедствие на Сахалине судна спасены

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км

Семь грузовых вагонов сошли с рельс во Владимирской области

Что произошло за день: четверг, 17 октября

Минтранс поддержал предложение РЖД индексировать грузовые ж/д тарифы

Минтранс поддержал предложение РЖД индексировать грузовые ж/д тарифы

"Газпром" к началу сезона отбора газа 2024-25 гг. создаст оперативный резерв в 73 млрд куб. м

"Газпром" к началу сезона отбора газа 2024-25 гг. создаст оперативный резерв в 73 млрд куб. м

Пакет поправок в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" принят в I чтении

Проект закона о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. прошел первое чтение

Проект о возможном увеличении расходов бюджета-24 на 1,5 трлн рублей прошел I чтение

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });