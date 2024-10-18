ФСБ сообщила о задержании жительницы Херсонской области, сотрудничавшей с СБУ

Женщина передавала украинской спецслужбе сведения о расположении ВС РФ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании в Херсонской области местной жительницы, которая по заданию украинской спецслужбы собирала и передавала информацию о местонахождении пунктов размещения личного состава российских военных.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана гражданка Украины, 2001 г.р., которая передавала в Службу безопасности Украины сведения о Вооруженных силах Российской Федерации", - сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанная "инициативно установила контакт с представителями украинской спецслужбы и по заданию куратора" собирала и пересылала с помощью Telegram сведения "о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории Херсонской области".

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж"). Женщина заключена под стражу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.